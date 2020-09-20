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Трамп заявил, что Миннеаполис во время протестов был похож на Берлин в конце Второй мировой

При этом он отметил, что буквально "за полчаса" силовикам удалось навести в городе порядок.

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Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками на митинге в штате Северная Каролина заявил, что события видеозаписей, сделанных во время беспорядков в Миннеаполисе, напоминают штурм Берлина в самом конце Второй мировой войны.

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По словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.

Корреспонденты CNN называли это "мирными" демонстрациями протеста и восторгались ими. При этом у них за спиной во время репортажа всё было объято огнём. Это было похоже на Берлин во время войны, — сказал Трамп.

При этом президент отметил, что после того, как в город были направлены сотрудники федеральных органов, им удалось буквально "за полчаса" взять ситуацию над беспорядками под контроль.

Напомним, весной в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд, что стало причиной массовых акций протеста по всей стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене.

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