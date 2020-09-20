Трамп дал благословение на "переезд" TikTok в Техас

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет сделку по покупке американского сегмента социальной сети TikTok компанией Oracle. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

— Я полагаю, что это будет фантастическая сделка. Я благословил её. Если она состоится, это будет прекрасно, если нет, то это тоже будет нормально, — сказал президент.

По словам президента, условия сделки таковы, что весь американский сегмент соцсети не будет "иметь отношения к другой стране" и к Китаю. Он также уточнил, что Oracle будет действовать не самостоятельно, а в партнёрстве с Walmart. При этом оригинальное название площадки будет сохранено, а бюджет США пополнится "многими миллиардами" долларов в виде налогов. Новая компания TikTok Global, которая должна появиться после подписания документов, откроется в штате Техас.