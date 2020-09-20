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Трамп дал благословение на "переезд" TikTok в Техас

При этом он отметил, что будет нормально, если этого не произойдёт.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет сделку по покупке американского сегмента социальной сети TikTok компанией Oracle. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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Подобные суммы Даня объяснил тем, что рос сначала в детдоме, а затем — в приёмной семье.

Я полагаю, что это будет фантастическая сделка. Я благословил её. Если она состоится, это будет прекрасно, если нет, то это тоже будет нормально, — сказал президент.

По словам президента, условия сделки таковы, что весь американский сегмент соцсети не будет "иметь отношения к другой стране" и к Китаю. Он также уточнил, что Oracle будет действовать не самостоятельно, а в партнёрстве с Walmart. При этом оригинальное название площадки будет сохранено, а бюджет США пополнится "многими миллиардами" долларов в виде налогов. Новая компания TikTok Global, которая должна появиться после подписания документов, откроется в штате Техас.

Ранее Лайф сообщал, что TikTok оспорил в суде решение Трампа о блокировке сервиса в США.

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