Эксперт рассказал, как ЗОЖ может помочь людям стать богаче

Эксперт в сфере здорового образа жизни блогер Пётр Добров уверен, что следить за своим здоровьем не означает тратить на это большое количество денег. В интервью радио Sputnik он рассказал, как ЗОЖ поможет человеку стать успешнее.

По его словам, правильное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек могут быть не только полезны для вашего состояния, но и выгодны в финансовом плане.

— Кто перестаёт травить себя вредными продуктами вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого — такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе. Соответственно, он начинает больше зарабатывать, — отметил Добров.

Кроме того, эксперт предупредил, что не стоит ожидать от ЗОЖ мгновенного результата. Он подчеркнул, что это долгосрочное вложение в себя.

— Если помыслить вперёд, если мыслить стратегически, то станет ясно: да, человек тратит больше внимания, больше энергии и, возможно, больше времени на приготовление здоровой домашней пищи, на выполнение физических упражнений. Если мыслить стратегически, то те, кто ведёт здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют, — уточнил специалист.