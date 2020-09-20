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В рублях дойдёт до миллиона. В Британии ужесточат штрафы за нарушение самоизоляции

Минимальная сумма при этом составляет порядка 100 тысяч в рублях.

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Британское правительство начиная со следующей недели планирует ужесточить меры по борьбе с нарушителями, игнорирующими введённые из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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Возможен лишь рост числа заразившихся из-за сезонного фактора, пояснил Чуланов.

Самые высокопоставленные научные консультанты Бориса Джонсона (премьер-министр страны. — Прим. Лайфа) предупредили его, что несоблюдение общественностью правил изоляции привело к тому, что пандемия снова вышла из-под контроля, — говорится в публикации.

По данным издания, минимальная сумма штрафа для нарушителей составит одну тысячу фунтов стерлингов, или почти 100 тысяч в рублях, при этом с каждым следующим нарушением она будет только расти. Самые же злостные граждане, которые, например, неоднократно откажутся соблюдать двухнедельный карантин, будут выплачивать уже 10 тысяч фунтов, или без малого миллион рублей.

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Как сообщают журналисты, данный шаг британского правительства стал ответом на рост заболеваемости в стране, который не потребует введения общенационального карантина. Вторые сутки число новых случаев составляет более четырёх тысяч, чего не наблюдалось с 8 мая. При этом британцы занимают последние места в Европе по тщательности соблюдения правил социальной безопасности, лишь около 20% жителей с явными симптомами уходили на самоизоляцию.

Ранее Лайф сообщал, что в Национальном исследовательском центре Гамалеи рассказали о странности распространения коронавируса по стране.

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