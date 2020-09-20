В рублях дойдёт до миллиона. В Британии ужесточат штрафы за нарушение самоизоляции

Британское правительство начиная со следующей недели планирует ужесточить меры по борьбе с нарушителями, игнорирующими введённые из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

— Самые высокопоставленные научные консультанты Бориса Джонсона (премьер-министр страны. — Прим. Лайфа) предупредили его, что несоблюдение общественностью правил изоляции привело к тому, что пандемия снова вышла из-под контроля, — говорится в публикации.

По данным издания, минимальная сумма штрафа для нарушителей составит одну тысячу фунтов стерлингов, или почти 100 тысяч в рублях, при этом с каждым следующим нарушением она будет только расти. Самые же злостные граждане, которые, например, неоднократно откажутся соблюдать двухнедельный карантин, будут выплачивать уже 10 тысяч фунтов, или без малого миллион рублей.

Как сообщают журналисты, данный шаг британского правительства стал ответом на рост заболеваемости в стране, который не потребует введения общенационального карантина. Вторые сутки число новых случаев составляет более четырёх тысяч, чего не наблюдалось с 8 мая. При этом британцы занимают последние места в Европе по тщательности соблюдения правил социальной безопасности, лишь около 20% жителей с явными симптомами уходили на самоизоляцию.