"Меня заперли". Рита Дакота оказалась в ловушке в Турции и не может вернуться в Россию

Певица Рита Дакота рассказала подписчикам в "Инстаграме" о неприятной истории, которая приключилась с ней во время отдыха в Турции. Перед возвращением она прошла местный тест, который показал наличие коронавирусной инфекции. Из-за этого девушку не выпускают обратно.

— Ситуация выходит из-под контроля, я в панике. Мой рейс поднялся без меня, турецкая сторона меня не выпускает. Я заперта в четырёх стенах, — сказала она.

Она отмечает, что перед поездкой учитывала ситуацию с коронавирусом и позаботилась о наличии справок от врачей. Более того, парадоксальность ситуации заключается в том, что Рита уже переболела CoViD-19 и в документах наличие антител в её организме также подтверждено.

Однако в Турции это не приняли во внимание и поместили девушку на изоляцию. Следующий раз пройти тестирование можно будет через неделю, а на все просьбы сделать это пораньше из-за возможной ошибки ей отвечают отказом. Из-за вынужденного продолжения "отпуска" певица пропустит несколько запланированных выступлений. Но самое главное для Риты — это то, что она не может увидеть свою маленькую дочь Мию.