Антитела к коронавирусу передаются детям с молоком переболевшей инфекцией матери

Женщины, переболевшие коронавирусом, могут передавать детям антитела с грудным молоком, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.
— Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребёнку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестаёт кормить грудью, антитела разрушаются, — сообщил он.
Горелов также отметил, что концентрация антител к CoViD-19 у всех разная и зависит от формы течения болезни. Например, при отсутствии симптомов у больного коронавирусом вырабатывается их малое количество, а сформируется ли защитная реакция организма — неизвестно.
По словам специалиста, в моменты подъёма эпидемии рекомендуется максимально долго сохранять грудное вскармливание, так как при его прерывании ребёнок остаётся беззащитен перед болезнями.
В Минздраве не ожидают второй волны коронавируса в РоссииВозможен лишь рост числа заразившихся из-за сезонного фактора, пояснил Чуланов.
Горелов также сообщил, что случаев передачи коронавируса от матери к малышу, пока он в утробе, не было, однако наличие болезни может влиять на течение беременности. К тому же ребёнок может заразиться от больной матери уже после рождения.
Ранее о таких выводах сообщала коллега Горелова. Татьяна Руженцова подчеркнула, что защиты, переданной малышу от матери, не всегда достаточно, особенно если в помещении находятся кашляющие и чихающие больные.