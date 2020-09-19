Антитела к коронавирусу передаются детям с молоком переболевшей инфекцией матери

Женщины, переболевшие коронавирусом, могут передавать детям антитела с грудным молоком, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

— Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребёнку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестаёт кормить грудью, антитела разрушаются, — сообщил он.

Горелов также отметил, что концентрация антител к CoViD-19 у всех разная и зависит от формы течения болезни. Например, при отсутствии симптомов у больного коронавирусом вырабатывается их малое количество, а сформируется ли защитная реакция организма — неизвестно.

По словам специалиста, в моменты подъёма эпидемии рекомендуется максимально долго сохранять грудное вскармливание, так как при его прерывании ребёнок остаётся беззащитен перед болезнями.

Горелов также сообщил, что случаев передачи коронавируса от матери к малышу, пока он в утробе, не было, однако наличие болезни может влиять на течение беременности. К тому же ребёнок может заразиться от больной матери уже после рождения.