Доктор Мясников назвал способ "отсрочить смерть"

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников призвал людей не бояться — это поможет жить дольше, заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

— Вот серьёзный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растёт, — отметил Мясников.

Врач пояснил, что пожилые люди ждут праздника даже при неизлечимых болезнях, оттого и дольше живут.

По словам доктора, такую же ситуацию можно наблюдать в Китае перед Новым годом по лунному календарю. Мясников подчеркнул: в ожидании чего-либо человек перестаёт бояться и живёт. Он добавил также, что опасаться не стоит даже хронических болезней, назвав их "платой за долгожительство".