Доктор Мясников назвал способ "отсрочить смерть"

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников призвал людей не бояться — это поможет жить дольше, заявил он в эфире телеканала "Россия-1".
— Вот серьёзный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растёт, — отметил Мясников.
Врач пояснил, что пожилые люди ждут праздника даже при неизлечимых болезнях, оттого и дольше живут.
По словам доктора, такую же ситуацию можно наблюдать в Китае перед Новым годом по лунному календарю. Мясников подчеркнул: в ожидании чего-либо человек перестаёт бояться и живёт. Он добавил также, что опасаться не стоит даже хронических болезней, назвав их "платой за долгожительство".
Мясников назвал коронавирус разминкой перед апокалипсисомНапугавшая миллионы людей болезнь не так страшна, считает известный врач.
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