Молодая жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что уважительно относится ко всем профессиям. Слова с призывом "рожать от слесарей" были вырваны из контекста, заявила девушка в "Инстаграме".

Ранее некоторые подписчики обвинили молодую мать в корысти по отношению к мужу, на что она отреагировала предложением "рожать от слесарей". Позже её комментарий был удалён, однако его распространили в СМИ. Сейчас же Брухунова заявила, что слова были вырваны из контекста.

— Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею, так как уважаю любой труд. В очередной раз пресса вырвала из контекста мой комментарий, — пожаловалась девушка.