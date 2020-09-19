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Молодая жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"

Ранее подписчики обвинили Брухунову в корысти.

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Фото © Instagram / bruhunova

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что уважительно относится ко всем профессиям. Слова с призывом "рожать от слесарей" были вырваны из контекста, заявила девушка в "Инстаграме".

Ранее некоторые подписчики обвинили молодую мать в корысти по отношению к мужу, на что она отреагировала предложением "рожать от слесарей". Позже её комментарий был удалён, однако его распространили в СМИ. Сейчас же Брухунова заявила, что слова были вырваны из контекста.

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Брухунова отметила, что любит, когда разница между температурой воздуха и воды не чувствуется.

Ничего против какой бы то ни было профессии я не имею, так как уважаю любой труд. В очередной раз пресса вырвала из контекста мой комментарий, — пожаловалась девушка.

Как ранее сообщал Лайф, Петросян и Брухунова в этом году стали родителями — у пары родился сын Ваган. Супруги тщательно скрывали этот факт и не подтверждали рождение ребёнка, однако в свой юбилей юморист опубликовал совместную фотографию с малышом.

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