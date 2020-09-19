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Премьер Саксонии раскритиковал курс Берлина в отношении Москвы

Он добавил, что в ближайшие месяцы планирует посетить Россию.

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Фото © Gettyimages

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал позицию властей Германии по ситуации с Алексеем Навальным. В ходе встречи подразделения Христианско-демократического союза в Тюрингии политик заявил, что не заинтересован в ухудшении отношений между ФРГ и Россией.

Я не заинтересован в дальнейшей эскалации отношений с Россией, в большем ухудшении тональности. Я хотел бы, чтобы мы сотрудничали с этой страной, — цитирует его издание Bild.

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Михаэль Кречмер считает, что Россия и Западная Германия должны пойти навстречу друг другу.

Кречмер добавил, что обеспокоен поведением главы немецкого МИД Хайко Мааса, который, по его словам, "сходит с ума" по ситуации вокруг блогера. Он также заявил, что в декабре планирует посетить Россию.

Ранее Кречмер высказался за продолжение реализации проекта "Северный поток — 2".

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