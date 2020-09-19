Премьер Саксонии раскритиковал курс Берлина в отношении Москвы

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал позицию властей Германии по ситуации с Алексеем Навальным. В ходе встречи подразделения Христианско-демократического союза в Тюрингии политик заявил, что не заинтересован в ухудшении отношений между ФРГ и Россией.

— Я не заинтересован в дальнейшей эскалации отношений с Россией, в большем ухудшении тональности. Я хотел бы, чтобы мы сотрудничали с этой страной, — цитирует его издание Bild.

Кречмер добавил, что обеспокоен поведением главы немецкого МИД Хайко Мааса, который, по его словам, "сходит с ума" по ситуации вокруг блогера. Он также заявил, что в декабре планирует посетить Россию.