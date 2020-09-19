В Румынии в тайнике под полом нашли уникальные книги, украденные в Лондоне несколько лет назад

На северо-востоке Румынии в тайнике под полом дома в районе Нямц обнаружили около 200 уникальных книг общей стоимостью свыше 3,2 миллиона долларов. Они были украдены со склада в Лондоне более трёх лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Среди находок — редкие версии изданий рисунков Данте и эскизы испанского художника Франсиско де Гойи, а также рукописи Галилея и Исаака Ньютона, которые относятся к XVI и XVII векам. Похищение произошло со склада перед транспортировкой на специализированный аукцион в Лас-Вегасе в США, работы украли за час до погрузки.

В январе 2017 года воры прорезали крышу склада и спустились на верёвке на 12 метров до земли, избегая датчиков движения. Их идентифицировали как членов румынской организованной преступной группировки, ответственной за серию краж со взломом со складов по всей Великобритании и связанной с рядом известных криминальных семей Румынии.

Для того чтобы найти книги, правоохранители совершили 45 рейдов по адресам в трёх странах и возбудили дела против 13 человек.