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В Румынии в тайнике под полом нашли уникальные книги, украденные в Лондоне несколько лет назад

Среди находок — рукописи Галилея и Исаака Ньютона, а также редкие версии изданий рисунков Данте.

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Фото © Pixabay

На северо-востоке Румынии в тайнике под полом дома в районе Нямц обнаружили около 200 уникальных книг общей стоимостью свыше 3,2 миллиона долларов. Они были украдены со склада в Лондоне более трёх лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Среди находок — редкие версии изданий рисунков Данте и эскизы испанского художника Франсиско де Гойи, а также рукописи Галилея и Исаака Ньютона, которые относятся к XVI и XVII векам. Похищение произошло со склада перед транспортировкой на специализированный аукцион в Лас-Вегасе в США, работы украли за час до погрузки.

В январе 2017 года воры прорезали крышу склада и спустились на верёвке на 12 метров до земли, избегая датчиков движения. Их идентифицировали как членов румынской организованной преступной группировки, ответственной за серию краж со взломом со складов по всей Великобритании и связанной с рядом известных криминальных семей Румынии.

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