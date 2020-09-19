Учёный пропал в дельте Волги во время речных исследований

В Астраханской области в реке Карайский банк во время исследовательского рейса пропал ведущий специалист местного речного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
— 19 сентября поступила информация о том, что при выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащем ФГБНУ ВНИРО, на 170-м километре Карайского банка в Астраханской области пропал ведущий специалист, — говорится в заявлении МЧС, размещённом в "Инстаграме".
В Орегоне десятки людей пропали без вести после лесных пожаровПо словам губернатора штата, огонь выжег всё на площади более 404,6 тысячи гектаров.
Там добавили, что к поискам привлечены сотрудники ряда ведомств, в том числе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области и Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
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