Учёный пропал в дельте Волги во время речных исследований

В Астраханской области в реке Карайский банк во время исследовательского рейса пропал ведущий специалист местного речного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— 19 сентября поступила информация о том, что при выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащем ФГБНУ ВНИРО, на 170-м километре Карайского банка в Астраханской области пропал ведущий специалист, — говорится в заявлении МЧС, размещённом в "Инстаграме".

Там добавили, что к поискам привлечены сотрудники ряда ведомств, в том числе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области и Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.