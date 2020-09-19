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Армию России оснастят новым вооружением до конца года

Срывов гособоронзаказа из-за пандемии не будет, уверяют в правительстве.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Российская армия до конца года будет на 70% оснащена новыми современными видами оружия и военной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Я думаю, что по результатам этого года мы добьёмся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащённости нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, — рассказал он.

Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия, превосходящими разработки других стран

Президент отметил, что приступить к созданию гиперзвукового оружия РФ вынудили США.

Также вице-премьер отметил, что срывов гособоронзаказа из-за пандемии коронавируса не будет. По его словам, российские оборонщики не снизили темпы из-за CoViD-19.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин раскрыл личность создателя гиперзвукового боевого блока "Авангард" и удостоил его высшей госнаграды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

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