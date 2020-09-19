В ДТП с тремя авто под Нижним Новгородом погибло пять человек

В Нижегородской области в результате ДТП с тремя автомобилями погибло пять человек. Авария произошла на федеральной трассе М7 "Волга" в районе деревни Караулово, рассказали в ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, которая по инерции влетела в третью. Два автомобиля оказались в кювете. Для ликвидации последствий аварии привлекалось девять человек и три единицы спецтехники, добавили в ведомстве.

— В результате ДТП пострадало девять человек, в том числе двое детей, из них погибло пять человек, — говорится в сообщении МЧС.

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По данным Лайфа, среди погибших в аварии — подросток 2004 года рождения. Кроме того, одна из пострадавших в ДТП находится в коме в реанимации. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое.