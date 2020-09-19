В Центре Гамалеи рассказали о странности распространения коронавируса в России

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра Гамалеи Феликс Ершов заявил о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции. Об этом специалист сообщил в беседе с изданием Ura.ru.
— Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже, — отметил вирусолог.
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Кроме того, Ершов подчеркнул, что в России по-прежнему идёт первая волна заболеваемости, а вторая и вовсе может не наступить.
Специалист также добавил, что жители страны смогут не беспокоиться из-за CoViD-19 уже в ближайшие полгода или год.
— Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить заражённых. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнём забывать [о коронавирусе], — заверил сотрудник центра.
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Ранее главный внештатный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов спрогнозировал увеличение числа пациентов с коронавирусом в РФ в сентябре-октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. По его словам, это связано с началом учебного и рабочего года, что приводит к более тесным социальным контактам. При этом он уточнил, что масштабного увеличения числа инфицированных, скорее всего, не будет.