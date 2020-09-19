В Центре Гамалеи рассказали о странности распространения коронавируса в России

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра Гамалеи Феликс Ершов заявил о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции. Об этом специалист сообщил в беседе с изданием Ura.ru.

— Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже, — отметил вирусолог.

Кроме того, Ершов подчеркнул, что в России по-прежнему идёт первая волна заболеваемости, а вторая и вовсе может не наступить.

Специалист также добавил, что жители страны смогут не беспокоиться из-за CoViD-19 уже в ближайшие полгода или год.

— Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить заражённых. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнём забывать [о коронавирусе], — заверил сотрудник центра.