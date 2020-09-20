Трамп заявил, что Россия завидует американскому оружию, "которого мир никогда не видел"

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Северной Каролине заявил, что Россия и Китай завидуют американскому вооружению.
Он в очередной раз подчеркнул, что именно при нём удалось восстановить "потрясающую мощь" американских ВС.
— Мы создаём и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел. <...> Я просто говорю вам, что президент Путин и председатель КНР Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР — все завидуют тому, что мы делаем, — отметил Трамп.
Американский журнал предположил, какое "невероятное" и неизвестное России оружие имел в виду ТрампПо мнению специалистов, оно ненужно и опасно и может стереть границы "между полем боя и тотальной ядерной войной".
Впрочем, американский лидер в очередной раз выразил надежду, что это оружие никогда не придётся использовать.
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