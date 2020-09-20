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Пушков заявил, что Россия станет первым объектом атаки, если Байден победит на выборах в США

По его словам, в таком случае Штаты бросятся навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае избрания демократа Джозефа Байдена на предстоящих выборах президента США к власти в стране придёт "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым объектом атаки". Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

Кроме того, член Совета Федерации подчеркнул, что если нынешний глава Белого дома Дональд Трамп победит на выборах и переизберётся на второй срок, то его политические оппоненты не признают своего поражения.

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По словам сенатора, международное право и США — противоположные понятия.

Если "адская коалиция" всё же одержит победу или захватит власть в США — независимо от результатов голосования, воодушевлённая своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки, — уточнил Пушков.

Также сенатор заметил, что лидеры "антитрамповской коалиции" не уверены в победе Байдена на выборах.

Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом действующего президента республиканца Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Ранее Пушков уверял, что американские власти снова испытывают "российский синдром".

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Он также подчеркнул, что Джозефа Байдена контролирует леворадикальная толпа.

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