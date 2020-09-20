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Эксперт рассказал, как нужно разговаривать с телефонными мошенниками, чтобы они больше не звонили

По его словам, неподготовленность к разговору почти гарантированно ведёт к потере денег.

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Какого-либо чёрного списка людей, которым лучше не звонить, у телефонных мошенников не существует, а потому пытаться попасть в него бессмысленно. Однако если в разговоре придерживаться определённой тактики, можно как минимум отвадить одних и тех же преступников звонить вам постоянно. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

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По его словам, именно незнание того, что ответить звонящим мошенникам, является гарантией потери финансов. При этом он подчёркивает, что если голос в трубке говорит о "выигрыше в лотерею", то в разговор и вовсе лучше не вступать.

Если вы идёте на контакт, провоцируетесь на общение, то рано или поздно вас склонят к ошибке, результатом которой может стать материальный ущерб,приводит его слова агентство "Прайм".

Не стоит также пытаться тягаться со звонящим в знаниях законов и угрожать им, ведь это может быть опасно. Проигрышным вариантом также может стать заявление, что вы являетесь сотрудником полиции, ведь нередко мошенники звонят, уже находясь в местах заключения, и подобная беседа станет для них неплохим развлечением.

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Телефонное мошенничество — это цена, которую россиянам пришлось заплатить за самый продвинутый и удобный банкинг в мире. По оценкам экспертов, ежегодно мошенники, представляясь сотрудниками банков, воруют миллиарды рублей. При этом большая часть этих нескончаемых потоков денег удивительным образом уходит в пенитенциарные учреждения: следственные изоляторы, тюрьмы, колонии. Разбираемся, как так происходит, учитывая, что в местах не столь отдалённых телефоны запрещены вовсе.

Миронов напоминает, что лучшим выходом будет обезопасить себя и не указывать, например, в объявлениях свои полные имя, отчество и фамилию. А в телефонном разговоре ни в коем случае нельзя называть номер своей карты и код с оборотной стороны, ведь сотрудник банка никогда их не спросит.

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