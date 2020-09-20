Эксперт рассказал, как нужно разговаривать с телефонными мошенниками, чтобы они больше не звонили

Какого-либо чёрного списка людей, которым лучше не звонить, у телефонных мошенников не существует, а потому пытаться попасть в него бессмысленно. Однако если в разговоре придерживаться определённой тактики, можно как минимум отвадить одних и тех же преступников звонить вам постоянно. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

По его словам, именно незнание того, что ответить звонящим мошенникам, является гарантией потери финансов. При этом он подчёркивает, что если голос в трубке говорит о "выигрыше в лотерею", то в разговор и вовсе лучше не вступать.

— Если вы идёте на контакт, провоцируетесь на общение, то рано или поздно вас склонят к ошибке, результатом которой может стать материальный ущерб, — приводит его слова агентство "Прайм".

Не стоит также пытаться тягаться со звонящим в знаниях законов и угрожать им, ведь это может быть опасно. Проигрышным вариантом также может стать заявление, что вы являетесь сотрудником полиции, ведь нередко мошенники звонят, уже находясь в местах заключения, и подобная беседа станет для них неплохим развлечением.

Миронов напоминает, что лучшим выходом будет обезопасить себя и не указывать, например, в объявлениях свои полные имя, отчество и фамилию. А в телефонном разговоре ни в коем случае нельзя называть номер своей карты и код с оборотной стороны, ведь сотрудник банка никогда их не спросит.