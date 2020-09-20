В Москве незнакомец обманул курьера и похитил у него вещи на 350 тысяч рублей

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обманным путём взял у курьера вещи на сумму около 350 тысяч рублей якобы для примерки и после этого скрылся вместе с одеждой. Об этом сообщили в УВД по Западному административному округу столицы, передаёт агентство городских новостей "Москва".

Уточняется, что в правоохранительные органы обратился 34-летний курьер, который рассказал, что привёз товар на Рублёвское шоссе.

— Поднявшись на пятый этаж, отдал вещи незнакомцу, который взял их и зашёл в приквартирный холл якобы для примерки. Однако через некоторое время заявитель обнаружил, что клиент исчез вместе с заказом. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Материальный ущерб составил около 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный, который ранее уже имел судимость. Добавим, что к моменту задержания мужчина продал все сворованные вещи, а деньги потратил.

По данным правоохранителей, злоумышленник заранее выбрал дом с двумя выходами. Поднявшись на этаж, он переоделся в домашнюю одежду. После этого он забрал у курьера вещи, заявив, что ему надо их примерить, а после этого сбежал, спустившись по другой лестнице.