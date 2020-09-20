Aston Martin выпустит 25 коллекционных автомобилей Джеймса Бонда

Любимая машина Бонда — снова в "Формуле-1". Aston Martin вернулся в гонку В 1959 году болидом легендарной марки управлял прототип героя фильма "Ford против Ferrari". Тогда Aston Martin не смог заработать ни одного очка (а ведь это в 2014 году удалось российской команде Marussia F1 Team). Сейчас за руль сядет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который уходит как раз из Ferrari.