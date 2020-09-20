Aston Martin выпустит 25 коллекционных автомобилей Джеймса Бонда

Один из первых автомобилей героя шпионских фильмов Джеймса Бонда — Aston Martin DB5 — вернули в серийное производство. Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что всего будет произведено 25 коллекционных "автомобилей агента 007". При этом стоит добавить, что это не реплики, а изготовленные вручную копии при использовании тех же материалов и технологий.
Любимая машина Бонда — снова в "Формуле-1". Aston Martin вернулся в гонкуВ 1959 году болидом легендарной марки управлял прототип героя фильма "Ford против Ferrari". Тогда Aston Martin не смог заработать ни одного очка (а ведь это в 2014 году удалось российской команде Marussia F1 Team). Сейчас за руль сядет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который уходит как раз из Ferrari.
Автомобиль будет выпускаться без шпионского оборудования, но на нём могут установить вращающиеся номера и имитатор дымовой завесы. Покраска одной такой машины займёт около 400 часов.
Стоимость машины "как у Джеймса Бонда" будет составлять 3,5 миллиона долларов. Производитель обещает в скором времени организовать тест-драйв легендарного авто.
Ранее стало известно, кто станет следующим агентом британской разведки после Дэниела Крейга.
Лента новостей
Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионов
сегодня в 02:56
Американец из мести выпотрошил бывшую и приготовил её органы на ужин
сегодня в 02:44
Полиция США заявила, что жертвы стрельбы в Рочестере не были целью нападения и погибли случайно
сегодня в 02:26