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СМИ назвали имя актёра, который станет следующим Джеймсом Бондом

Стоит отметить, что новый фильм "Не время умирать" станет последним для Дэниела Крейга в роли агента британской разведки.

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В британских СМИ появилась информация о том, что продюсеры бондианы выбрали следующего Джеймса Бонда. Роль агента 007 досталась 43-летнему Тому Харди. Об этом сообщает Super.ru.

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В 1959 году болидом легендарной марки управлял прототип героя фильма "Ford против Ferrari". Тогда Aston Martin не смог заработать ни одного очка (а ведь это в 2014 году удалось российской команде Marussia F1 Team). Сейчас за руль сядет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который уходит как раз из Ferrari.

Уточняется, что известный актёр в июне прошёл кастинг, а объявить об этом хотели в ноябре, когда должна состояться премьера нового фильма "Не время умирать", в котором последний раз роль агента британской разведки исполнит Дэниел Крейг. Пока официального заявления по этому поводу не последовало.

Добавим, что эти слухи подтверждаются и резкими изменениями в котировках букмекеров, которые теперь ставят на первое место именно Харди. Кроме того, после ухода Крейга роль десятого Джеймса Бонда пророчили Идрису Эльбе и даже некоторым актрисам. Предполагалось, что создатели фильма присоединятся к борьбе с сексизмом и отдадут главную роль женщине.

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В опросе приняло участие свыше 14 тысяч фанатов бондианы.

Напомним, мировую премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за пандемии коронавируса с апреля на ноябрь. В России выход картины запланирован на 19 ноября. Актёр Рами Малек рассказал, каким будет его злодей. Также в Сети появились первый и второй трейлеры фильма.

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