Возможный преемник Меркель заявил, что нужно остановить строительство "Северного потока — 2"

Кандидат в председатели партии "Христианско-демократический союз" и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц призвал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом он сообщил во время выступления на встрече молодёжной организации ХДС в федеральной земле Нижняя Саксония, передаёт Bild.
— Считаю, что мы должны закончить строительство. <...> Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа, — отметил Мерц.
В Совфеде напомнили о штрафах для Европы при отказе от "Северного потока — 2"Ранее депутат бундестага заявил, что заморозка проекта поставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
По данным издания, Мерц "связал с этим призыв о наложении двухлетнего моратория" на строительство газопровода.
Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт предупреждал о возможных многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2". По его словам, это не просто российский и немецкий проект — в строительстве газопровода принимает участие свыше сотни фирм.
Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозится ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.