Возможный преемник Меркель заявил, что нужно остановить строительство "Северного потока — 2"

Кандидат в председатели партии "Христианско-демократический союз" и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц призвал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом он сообщил во время выступления на встрече молодёжной организации ХДС в федеральной земле Нижняя Саксония, передаёт Bild.

— Считаю, что мы должны закончить строительство. <...> Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа, — отметил Мерц.

По данным издания, Мерц "связал с этим призыв о наложении двухлетнего моратория" на строительство газопровода.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт предупреждал о возможных многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2". По его словам, это не просто российский и немецкий проект — в строительстве газопровода принимает участие свыше сотни фирм.