В Краснодаре золотой BMW влетел на большой скорости в столб, три человека погибли — видео

В Краснодаре на проспекте Чекистов золотой автомобиль BMW двигался на большой скорости, в определённый момент не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Из-за удара столб рухнул, видео инцидента опубликовано в группе "Типичный Краснодар" соцсети "ВКонтакте".

В результате происшествия водитель машины и один пассажир от полученных травм скончались на месте, ещё один человек умер в больнице. Один пострадавший пассажир сейчас находится в медучреждении, его состояние оценивается как тяжёлое.

Фото © VK / "Типичный Краснодар"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Краснодарскому краю, ЧП произошло из-за превышения скорости автомобиля.

— Водитель не выдержал безопасную скорость движения, допустил неуправляемый занос, в результате чего произошёл съезд с проезжей части, — отметили в ведомстве.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.