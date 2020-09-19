За время поисков рыбинского маньяка удалось найти 12 человек, находившихся в розыске

За время поисков жителя Ярославской области Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве детей сожительницы, удалось задержать более десяти других злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Костромской области.
Отмечается, что в соседней Костромской области, где, предположительно, мог скрываться Молчанов, правоохранители поймали 12 преступников, находившихся в розыске.
"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньякаРанее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.
— Проверено более 170 адресов возможного нахождения разыскиваемых на территории Костромской области. В результате проведённых мероприятий задержаны 12 граждан, находящихся в розыске, — отметили в УФСИН по Костромской области.
Как сообщается, все задержанные в ходе операции были доставлены в отделы полиции до момента рассмотрения материалов дел в суде.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.
Ждал у двери 40 минут. Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции — видеоПодозреваемый вышел из квартиры, где лежали убитые им дети, и направился прямиком к правоохранителям.
Мужчину задержали 18 сентября в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера. Рыбинского маньяка обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, суд арестовал Молчанова на два месяца.