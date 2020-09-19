В США скончался специалист по России Стивен Коэн

В США ушёл из жизни известный американский историк и специалист по СССР и России Стивен Коэн. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на вдову умершего Катрину ванден Хювел.

— Профессор Коэн описал Россию, полную социальных потрясений, страстей и поэзии народов, переживших кризис, век войн, политических репрессий и экономических невзгод, – говорится в публикации.

По словам супруги, историк скончался в своём доме на Манхэттене в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком лёгких.

Коэн свободно владел русским языком и часто бывал в России, был лично знаком со многими диссидентами и представителями органов власти страны. Среди них в том числе и первый президент СССР Михаил Горбачёв, который в 1989 году пригласил профессора на празднование Первомая на Красной площади в Москве. На родине Коэн был советником 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.