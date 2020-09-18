Девушка чудом выжила и набралась смелости рассказать, как бывший парень облил её бензином и поджёг

Соседи 26-летней Андреи Аткинс-Грид из Медины, Австралия, стали свидетелями страшной картины. Объятая пламенем девушка выбежала на улицу и, по словам очевидцев, "кричала, словно раненое животное". Боль была настолько невыносима, что Андреа умоляла её убить.

Мне казалось, будто лезвия бритвы пронзают мою кожу. Это было мучительно. Я помню, как умоляла Терезу, мою соседку, убить меня, потому что мне было так больно Андреа Аткинс-Грид

Фото © Facebook / Andrea Atkins-greed

Соседи срочно вызвали скорую, погасили пламя и оказали девушке первую помощь. Пострадавшая получила ожоги 35% поверхности тела и провела в коме несколько дней, пишет Daily Mail. Медикам пришлось снимать с неё одежду вместе с кожей, у девушки на всю жизнь останутся шрамы. Когда Андреа пришла в себя, она смогла рассказать, что же с ней произошло.

Одна из девушек чуть не сорвала с моей руки всю кожу, потому что схватила меня за руку. Она пыталась помочь мне перейти дорогу, но моя плоть таяла, словно свеча Андреа Аткинс-Грид

Фото © Facebook / Andrea Atkins-greed, Twitter / westaustralian