Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за время независимости страна потеряла десятки миллионов своих граждан. Об этом он рассказал в беседе с КП.

Он отметил, что население Незалежной сократилось с 52 до 32 миллионов, если не учитывать жителей Крыма и Донбасса.

— В 1991 году на Украине было 52 миллиона жителей. Сейчас, по хитрым подсчётам украинских чиновников, основанным на потреблении хлеба, молока, мяса, украинцев осталось 37 миллионов. Считают, конечно, с Донбассом, с Крымом. Если без них, остаётся 32 миллиона. Куда делись ещё 20 миллионов граждан за 30 лет независимости Украины? — подчеркнул Азаров.

Экс-глава украинского правительства добавил, что 300 тысяч человек в год — это физическая убыль Украины, каждый год страна "теряет по Полтаве".

— Помножьте на 30 лет — это девять миллионов. Остальное — миграция. Как раз до 10 миллионов. Это сравнимо со всем населением Белоруссии, — сообщил Николай Азаров.

Кроме того, он поведал, что многие украинцы уехали на заработки в Россию, а также в Европу и США.