Порошенко заявил, что спас Украину в самые тяжёлые времена

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что именно он и его партия "Европейская солидарность" спасли Незалежную в самые тяжёлые времена. Об этом он рассказал во время выступления перед жителями Тернополя.

Кроме того, бывший глава государства заметил, что его фракция является той политической силой, которой можно гордиться.

— В самые тяжёлые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности. Это то, что мы называем армией, украинским языком, верой. <…> Мы были серьёзной оппозиционной силой, которая, опираясь на поддержку активной части общества, остановила множество антиукраинских или просто тупых и дилетантских инициатив, — отметил Порошенко.

Политик также добавил, что они единственные, кто борется за то, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО, а также препятствует распространению влияния РФ на страну.