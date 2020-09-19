Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Порошенко заявил, что спас Украину в самые тяжёлые времена

Он заметил, что его фракция является той политической силой, которой можно гордиться.

33

Фото © ТАСС / Zuma

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что именно он и его партия "Европейская солидарность" спасли Незалежную в самые тяжёлые времена. Об этом он рассказал во время выступления перед жителями Тернополя.

Кроме того, бывший глава государства заметил, что его фракция является той политической силой, которой можно гордиться.

"Он — собака". Обнародован разговор Байдена и Порошенко с шутками про Трампа

Американский политик откровенно льстил украинскому собеседнику, выставляя его не иначе как отцом нации.

В самые тяжёлые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности. Это то, что мы называем армией, украинским языком, верой. <…> Мы были серьёзной оппозиционной силой, которая, опираясь на поддержку активной части общества, остановила множество антиукраинских или просто тупых и дилетантских инициатив, — отметил Порошенко.

Политик также добавил, что они единственные, кто борется за то, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО, а также препятствует распространению влияния РФ на страну.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко пожаловался на количество заведённых на него уголовных дел.

Украинский депутат сообщил, что Порошенко готовит процесс силового свержения Зеленского

По его словам, во многих органах власти существует большая группа людей, недовольных действующим президентом.

Выбор редакции