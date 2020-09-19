Порошенко заявил, что спас Украину в самые тяжёлые времена

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что именно он и его партия "Европейская солидарность" спасли Незалежную в самые тяжёлые времена. Об этом он рассказал во время выступления перед жителями Тернополя.
Кроме того, бывший глава государства заметил, что его фракция является той политической силой, которой можно гордиться.
"Он — собака". Обнародован разговор Байдена и Порошенко с шутками про ТрампаАмериканский политик откровенно льстил украинскому собеседнику, выставляя его не иначе как отцом нации.
— В самые тяжёлые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности. Это то, что мы называем армией, украинским языком, верой. <…> Мы были серьёзной оппозиционной силой, которая, опираясь на поддержку активной части общества, остановила множество антиукраинских или просто тупых и дилетантских инициатив, — отметил Порошенко.
Политик также добавил, что они единственные, кто борется за то, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО, а также препятствует распространению влияния РФ на страну.
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко пожаловался на количество заведённых на него уголовных дел.