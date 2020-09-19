Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Воронежем — видео

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В Лискинском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2110. В результате аварии погибло четыре человека. Лайф публикует видеозапись с места происшествия.
Как видно на представленных кадрах, в результате удара обе легковушки сильно повреждены, отечественный автомобиль после столкновения практически вылетел с дороги, но удержался на барьерном ограждении на обочине. Одному из пассажиров удалось выжить, он был госпитализирован.
По предварительным данным, в автомобилях были только совершеннолетние пассажиры. На месте аварии работают автоинспекторы, её причина и обстоятельства выясняются.
Ранее Лайф публиковал видеозапись с места жуткого ДТП на Сахалине, в котором погибло два человека и ещё пятеро пострадали.