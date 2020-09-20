На Сахалине задержан водитель, сбивший насмерть подростка на велосипеде

На Сахалине задержали водителя, который насмерть сбил подростка-велосипедиста 2006 года рождения на дороге в Анивском районе и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Сахалинской области.

— Сбежавший с места ДТП водитель автомобиля установлен и задержан, — говорится в сообщении.

Смертельное ДТП произошло в вечернее время, подросток переезжал на велосипеде проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время подозреваемый с превышением скорости обгонял притормозившие перед переходом попутные машины по встречке и не успел затормозить вовремя.

После этого мужчина бросил автомобиль и попытался сбежать, в дальнейшем планируя покинуть район проживания и скрываться от правоохранителей. Он был задержан по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле областной прокуратуры.