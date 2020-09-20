Названа лечебная трава, которая поможет победить депрессию

Одним из природных средств, способных побороть депрессию, считается лечебная трава Hypericum perfertum, более известная как зверобой. Как пишет издание Sasapost, именно её можно чаще всего встретить в рецептах лекарств, которые выписывает психотерапевт.
Уточняется, что листья и цветы данного растения содержат в себе вещество под названием гиперфорин, которое влияет на определённые рецепторы в нервной системе, тем самым воздействуя на настроение человека.
Психиатр объяснила, чем лучше всего "заедать" тревожность и депрессиюОна призывает всех, кто сомневается в её словах, опробовать способ на себе.
Добавим, что эффективность зверобоя была уже доказана во многих медицинских исследованиях. Его действие может быть сопоставимо приёму психотропных препаратов.
Кроме того, масло зверобоя применяется при лечении пролежней или рубцов после кесарева сечения, при поликистозе яичников, псориазе, тревожных расстройствах и мигрени. Кроме того, растение может уменьшить симптомы менопаузы у женщин.
Стоит отметить, что перед употреблением зверобоя следует проконсультироваться со специалистом и изучить возможные побочные эффекты.
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