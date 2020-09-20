Названа лечебная трава, которая поможет победить депрессию

Детский срыв. Как спасти школьника от депрессии и плохого настроения из-за учёбы Возвращение в школу после трёх летних месяцев — это всегда стресс. А если перед каникулами было ещё три месяца дистанционного обучения в самоизоляции, психика ребёнка может не справиться и дать сбой. Как помочь школьнику адаптироваться в новых условиях?