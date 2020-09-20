Помпео пообещал "наказать" Тегеран и все страны, которые несогласны с санкциями против Ирана

Вашингтон в ближайшее время намерен принять меры против Ирана, а также стран, препятствующих восстановлению антииранских санкций, которые активно навязывает Белый дом. Об этом говорится в докладе госсекретаря США Майка Помпео.

— В докладе рассказывается о поддержке Ираном терроризма, его ракетной программе, незаконной финансовой деятельности, угрозах безопасности и кибербезопасности на море, нарушениях прав человека, а также эксплуатации окружающей среды, — сказано в аннотации к документу.

При этом уточняется, что Вашингтон ожидает от стран — членов ООН полного соблюдения своих обязательств по поддержанию санкционного режима в отношении Тегерана, в том числе оружейного эмбарго, запрета на разработку и поставку ракет для Ирана, передачу ядерных технологий.

— Если страны не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций, то США готовы использовать свои внутренние полномочия, чтобы данные государства столкнулись с последствиями, — говорится в документе.

Чем именно угрожает Помпео, не уточняется, однако, как обещается, это обеспечит такие условия, при которых Иран не "получит выгоды от запрещённой ООН деятельности". По словам госсекретаря, уже в ближайшие дни США намерены объявить ряд дополнительных мер для продолжения политики "максимального давления", пока Тегеран не заключит "всеобъемлющее соглашение".