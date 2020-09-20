Помпео пообещал "наказать" Тегеран и все страны, которые несогласны с санкциями против Ирана

Вашингтон в ближайшее время намерен принять меры против Ирана, а также стран, препятствующих восстановлению антииранских санкций, которые активно навязывает Белый дом. Об этом говорится в докладе госсекретаря США Майка Помпео.
Помпео заявил, что США никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружияОн также рассказал о новом "одностороннем" механизме введения санкций.
— В докладе рассказывается о поддержке Ираном терроризма, его ракетной программе, незаконной финансовой деятельности, угрозах безопасности и кибербезопасности на море, нарушениях прав человека, а также эксплуатации окружающей среды, — сказано в аннотации к документу.
При этом уточняется, что Вашингтон ожидает от стран — членов ООН полного соблюдения своих обязательств по поддержанию санкционного режима в отношении Тегерана, в том числе оружейного эмбарго, запрета на разработку и поставку ракет для Ирана, передачу ядерных технологий.
Совбез ООН отклонил требование США восстановить санкции против ИранаРанее Вашингтон потребовал вернуть все ограничительные меры, которые были ранее введены против Исламской Республики.
— Если страны не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций, то США готовы использовать свои внутренние полномочия, чтобы данные государства столкнулись с последствиями, — говорится в документе.
Чем именно угрожает Помпео, не уточняется, однако, как обещается, это обеспечит такие условия, при которых Иран не "получит выгоды от запрещённой ООН деятельности". По словам госсекретаря, уже в ближайшие дни США намерены объявить ряд дополнительных мер для продолжения политики "максимального давления", пока Тегеран не заключит "всеобъемлющее соглашение".
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп пообещал Ирану "в 1000 раз" более масштабный ответ, если тот надумает напасть.