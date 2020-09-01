Целый остров сдаётся в аренду всего за 40 тыс. рублей в год, но есть некоторые неудобства

Отличную возможность предложило всем интровертам правительство Китая. В провинции Ляонин располагается множество различных островов, обитаемыми из которых являются лишь 44. Зато среди оставшихся, которых более 500 штук, можно выбрать себе остров по вкусу. Разброс цен довольно большой, за 2,5 акра земли просят как 276 млн, так и 40 тыс. — всё зависит от расположения и наполнения острова, пишет The Insider.

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Остров можно арендовать для различных целей: проживания, туристического, аграрного или другого бизнеса. Главное, что интересует правительство Китая, — сохранность земли и её обитателей. Поэтому при аренде острова придётся предоставить план действий, строительства и прочих изменений, которые соискатель решит внести в инфраструктуру острова.

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