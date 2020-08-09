Кондитеры придумали, как насладиться тропическим островом и не потратить состояние: 10 фото

В последнее время по всему миру среди кондитеров и простых любителей вкусняшек всё большую популярность набирает торт со множеством названий, пишет Unilad

Фото © Instagram / quintessentialcakesandbakes и vanndopp

Аквариумный, желейный, торт-остров — как его ни назови, результат всё тот же, как и ингредиенты

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Сперва может показаться, что такой шедевр под силу приготовить только мастерам с большим опытом, но соцсети пестрят снимками от обычных любопытных энтузиастов

Фото © Instagram / dolnyk.art.cake

Сложность такого тортика зависит только от фантазии создателя. Вода делается из желе с красителями, остров состоит из бисквита, а песок — из раскрошенного печенья и орехов

Фото © Instagram / bscakery_ и lukrecjowa_lucja

А прочие элементы декора часто делают из ганаша, марципана или шоколада. В условиях пандемии такой способ путешествовать будет опасен лишь для талии