10 невероятных пейзажей, которые легко не заметить среди природы, с которой их рисуют

Ричарда Джей Оливера едва ли можно назвать популярным художником. Однако в последнее время его работы часто появляются в лентах социальных сетей

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

В своём инстаграм-блоге художник из Англии публикует фотографии картин, но сами шедевры лишь часть успеха

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Секрет в том, что вокруг. На снимках Оливера картины идеально вписываются в окружающий мир, дополняя его

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

И, несмотря на успех пейзажей британца, он не ограничивается только ими. В его аккаунте можно найти сюрреалистические портреты, вдохновлённые сказками и мифологией

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Ричард родился в 1975 году в городке Понтипридд на юге Великобритании. С самого детства родители заметили у мальчика тягу к творчеству

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Поэтому после школы он сразу отправился в Университет Западной Англии изучать изобразительное искусство, затем получил магистерскую степень в Университете Кардифф Метрополитан

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Большую часть своей жизни Оливер писал картины, сюжеты которых завязаны на катастрофах — социальных, международных и даже семейных

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Но в последнее время мужчина выбирается из своей мастерской в Лос-Анджелесе, США, чтобы отправиться в поход и насладиться окружающей его природой

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

В таких вылазках Ричард и пишет свои шедевры, которые каждый раз становятся вирусными

Фото © Instagram / richardjoliverpleinair

Сейчас на блоги автора подписано в общей сложности 80 тысяч человек, но его работы в соцсетях часто может встретить каждый любитель живописи