Толстушка сбросила больше половины веса, но до сих пор скрывает от парня, как она выглядит голой

Девушка, весившая более 100 кг, похудела и стала настоящей красоткой вопреки всем издевательствам Дикше Сингхи из Индии всю жизнь приходилось терпеть нападки сверстников по поводу её лишнего веса. Но когда она взялась за своё здоровье, ей понадобилось всего полтора года, чтобы сбросить 23 килограмма. Путь лёгким не был, да и финиш ещё не скоро, однако девушка уже сейчас готова делиться своими секретами, как она вернула себе здоровое тело.