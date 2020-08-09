Толстушка сбросила больше половины веса, но до сих пор скрывает от парня, как она выглядит голой

Брокуэй начала худеть ещё в 2014 году. Тогда она была в максимальном весе — 200 кг. Из-за этого началась депрессия и даже появились суицидальные мысли. Но девушка нашла силы бороться за здоровое и красивое тело. За шесть лет Джемма сбросила больше половины веса, но до сих пор она не чувствует себя достаточно красивой, чтобы раздеться перед женихом.
Путь за идеальным телом был непростым. Джемме пришлось полностью изменить рацион, чтобы сбросить первые десятки килограммов. Спустя два года врачи наконец разрешили сделать шунтирование желудка. После операции процесс похудения пошёл в разы быстрее. Девушка начала ходить в тренажёрный зал всё усерднее.
Я стала вроде как одержима тренажёрным залом. Я ходила на работу, приходила домой, а потом — сразу в спортивный клуб. Всё
Джемма Брокуэй
Так вес девушки опустился до впечатляющих 83 кг. Однако после многих лет борьбы с лишним весом и полного пересмотра образа жизни Джемма столкнулась с новой проблемой. Теперь ей отравляет жизнь лишняя кожа, от которой тренировками не избавиться.
Это так обидно, что после всего того, что я сделала, я будто не сдвинулась с места и всё ещё ненавижу своё тело. Когда я делаю селфи и публикую их на Facebook, люди говорят, что я потрясающе выгляжу, сильно похудела и стала счастливой. Но это лишь моё лицо
Джемма Брокуэй
С журналистами Daily Star девушка поделилась, что до сих пор не может раздеться перед любимым человеком, и это несмотря на то, что сам парень тоже похудел с 292 до 100 кг и не понаслышке знает, каково это — ненавидеть собственное тело.