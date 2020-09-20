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Диетолог назвала самые полезные из дешёвых продуктов

Специалист развеяла миф о калорийности картофеля.

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Фото © Pixabay

Диетолог Кристина Андерссон перечислила семь недорогих продуктов, которые несут пользу организму человека, пишет Svenska Dagbladet.

Врач посоветовала не забывать добавлять в рацион питания лук, так как он содержит массу важных и полезных для здоровья веществ. Особенно полезен красный, в составе которого много антиоксидантов, отметила эксперт. Капусту Андерссон назвала вкусной и дешёвой защитой от рака. В разных видах капусты содержатся серосодержащие вещества, которые помогают избежать онкологии.

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Врач отметила, что употребление "правильных" продуктов не всегда приносит пользу.

Диетолог также развеяла миф о калорийности картофеля, заметив, что сейчас самое время его "реабилитировать".

Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчёте на одну калорию, — пояснила специалист.

Андерссон также считает полезными из доступных продуктов корнеплоды, яйца, овёс и сухую фасоль. Последняя стоит совсем недорого, при этом содержит медленные углеводы и много пищевых волокон.

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