Собянин назвал число москвичей, записавшихся на испытания вакцины от коронавируса

Свыше 60 тысяч человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия-1".

Градоначальник пояснил, что несколько тысяч москвичей сдали необходимые для зачисления в возможные претенденты на проведение испытаний медицинские анализы.

— На сегодняшний день привили уже более 700 человек. Все они чувствуют себя хорошо, — уточнил мэр.