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Собянин назвал число москвичей, записавшихся на испытания вакцины от коронавируса

В столице от CoVID-19 привили уже более 700 человек.

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Фото © VK / mossobyanin

Свыше 60 тысяч человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия-1".

Градоначальник пояснил, что несколько тысяч москвичей сдали необходимые для зачисления в возможные претенденты на проведение испытаний медицинские анализы.

На сегодняшний день привили уже более 700 человек. Все они чувствуют себя хорошо, — уточнил мэр.

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Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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