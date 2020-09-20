Собянин назвал число москвичей, записавшихся на испытания вакцины от коронавируса

Свыше 60 тысяч человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия-1".
Градоначальник пояснил, что несколько тысяч москвичей сдали необходимые для зачисления в возможные претенденты на проведение испытаний медицинские анализы.
— На сегодняшний день привили уже более 700 человек. Все они чувствуют себя хорошо, — уточнил мэр.
Собянин призвал москвичей старшего поколения ограничить свои контакты из-за коронавирусаРанее показатели заболеваемости подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.
Ранее Собянин рассказал, сколько времени необходимо, чтобы проверить на коронавирус миллион москвичей.
Собянин посоветовал руководителям продлить режим "удалёнки"Ранее показатели заболеваемости в столице подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.