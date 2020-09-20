Ещё 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 236 947 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 892 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Собянин: Никаких дополнительных ограничений в Москве вводить не планируютКоличество госпитализаций пациентов с CoViD-19 в городе снизилось.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации медиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 60 тысяч человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса.