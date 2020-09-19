"Мы тебя не ждали". В нескольких регионах России выпал первый снег

Видео © Instagram / tatyana_osipova88

Буквально через несколько дней, 22 сентября, в Северном полушарии нашей планеты только начнётся астрономическая осень, однако в некоторых регионах России уже началась настоящая зима. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии и видео с первым выпавшим снегом.

— Соскучились по снегу? Я как-то нет. Все цветы замёрзли, — рассказала в "Инстаграме" пользователь @tatyana_osipova88.

Хотя температура воздуха в регионе ещё и не дошла до отрицательной, а составляет около двух градусов выше нуля, это не стало преградой для морозных осадков. Они накрыли собой дома, дороги и приусадебные участки вместе с тем, что на них росло.

Не могут нарадоваться снегу и жители республики Коми. Ещё накануне в её столице, Сыктывкаре, были смешанные осади в виде снега с дождём. Как итог - в меньших населённых пунктах белое полотно укутало землю, причём судя по опубликованным в соцсетях фотографиях, выпало там действительно не мало. При этом синоптики обещают, что вскоре сюда придёт бабье лето.