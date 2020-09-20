"Даллас" победил "Тампу" в первом финальном матче Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли. В первой игре противостояния, которая прошла в канадском городе Эдмонтон, "Даллас Старз", во многом благодаря надёжной игре русского голкипера Антона Худобина, со счётом 4:1 обыграл клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" и повёл в серии 1–0.
Первый период команды завершили при ничейном счёте 1:1, голами отметились защитник "звёзд" Джоэл Хэнли (6') и нападающий "молний" Янни Гурд (13').
Ключевым в матче стал второй игровой отрезок, за который "Даллас" дважды поразил ворота Андрея Василевского. Сперва защитник Джейми Олексяк с передачи Александра Радулова на 33-й минуте вывел "Старз" вперёд, а под занавес периода нападающий Йоэль Кивиранта увеличил преимущество номинальных гостей до двух шайб.
Jamie Oleksiak restores the Dallas lead with a rebound tally!#GoStars 2 - 1 #GoBolts#StanleyCup Game 1 pic.twitter.com/Srp7G6Mly5— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 20, 2020
Все вопросы о победителе первой финальной игры за минуту с небольшим до конца матча снял форвард Джейсон Дикинсон, поразивший уже пустые ворота "Тампы".
Главным же творцом победы "звёзд" стал их голкипер Антон Худобин. Россиянин отразил 35 бросков и был признан лигой первой звездой встречи.
Anton Khudobin continues his magical postseason run, robbing Cirelli to keep the Dallas lead in tact!#GoStars pic.twitter.com/FPtpkTtEbn— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 20, 2020
Хоккеисты вновь выйдут на лёд 22 сентября. Напомним, обладательницей Кубка Стэнли станет та команда, которая первой одержит четыре победы над соперниками.
НХЛ. Финал Кубка Стэнли
"Тампа" — "Даллас" — 1:4 (1:1; 0:2; 0:1), в серии 0–1