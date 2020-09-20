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"Даллас" победил "Тампу" в первом финальном матче Кубка Стэнли

Причиной тому стал вратарь "звёзд" Антон Худобин.

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Фото © Twitter / Dallas Stars

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли. В первой игре противостояния, которая прошла в канадском городе Эдмонтон, "Даллас Старз", во многом благодаря надёжной игре русского голкипера Антона Худобина, со счётом 4:1 обыграл клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" и повёл в серии 1–0.

Первый период команды завершили при ничейном счёте 1:1, голами отметились защитник "звёзд" Джоэл Хэнли (6') и нападающий "молний" Янни Гурд (13').

Ключевым в матче стал второй игровой отрезок, за который "Даллас" дважды поразил ворота Андрея Василевского. Сперва защитник Джейми Олексяк с передачи Александра Радулова на 33-й минуте вывел "Старз" вперёд, а под занавес периода нападающий Йоэль Кивиранта увеличил преимущество номинальных гостей до двух шайб.

Все вопросы о победителе первой финальной игры за минуту с небольшим до конца матча снял форвард Джейсон Дикинсон, поразивший уже пустые ворота "Тампы".

Главным же творцом победы "звёзд" стал их голкипер Антон Худобин. Россиянин отразил 35 бросков и был признан лигой первой звездой встречи.

Хоккеисты вновь выйдут на лёд 22 сентября. Напомним, обладательницей Кубка Стэнли станет та команда, которая первой одержит четыре победы над соперниками.

НХЛ. Финал Кубка Стэнли

"Тампа" — "Даллас" — 1:4 (1:1; 0:2; 0:1), в серии 0–1

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