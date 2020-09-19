"Фактически в вегетативном состоянии". Нейрохирург оценил шансы на реабилитацию Шумахера
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По его словам, врачи слишком затянули с госпитализацией гонщика после инцидента на лыжном курорте.
У Михаэля Шумахера нет шансов на восстановление после травмы семилетней давности. В том состоянии, в котором он находится сейчас, он останется навсегда, считает швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер. Об этом он заявил в документальном фильме, посвящённом семикратному чемпиону мира "Формулы-1".
— Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих. Он дышит, его сердце бьётся. Возможно, он способен сидеть и при помощи другого человека сделать пару шагов. Но не более. Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю, — рассказал Ридерер.
Главной причиной такого состояния гонщика врач назвал промедление медиков, которые госпитализировали Шумахера. По его словам, операцию на мозг нужно было делать немедленно, однако она была проведена лишь спустя два часа после травмы.
Напомним, Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в декабре 2013 года, после чего целый год пробыл в коме. В январе 2020 года гонщик прошёл экспериментальный курс реабилитации стволовыми клетками. По словам итальянского нейрохирурга Николы Аччари, организм легендарного пилота "Формулы-1" сильно деградировал.