Жена Шумахера выступила с заявлением перед годовщиной трагедии в Альпах
29 декабря 2013 года выдающийся гонщик получил серьёзную травму головы на горнолыжном курорте.
Супруга семикратного чемпионата мира Михаэля Шумахера Коринна обратилась к поклонникам своего мужа перед шестой годовщиной трагедии, случившейся во французских Альпах.
— Большие дела начинаются с маленьких шагов. Большое количество мелких деталей поможет восстановить общую картину. — цитирует её Fox Sports Australia. — Вместе мы становимся сильнее. Наши общие усилия в поддержку Михаэля помогают сохранить надежду.
Напомним, что семья Шумахера держит состояние гонщика в тайне. Недавно в СМИ просочилась информация, что Михаэль проходит лечение стволовыми клетками.
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