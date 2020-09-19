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Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно

На церемонии присутствовала мэр Парижа — именно в этом городе пара решила узаконить свои отношения.

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Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото © Zuma / TASS

Модель Наталья Водянова и бизнесмен Антуан Арно поженились в Париже. Об этом сообщает Tatler.

Пара обручилась в феврале прошлого года, однако известно об этом стало только в начале 2020-го. Тогда модель выложила совместное фото с женихом и рассказала о помолвке.

Обвенчаться Наталья Водянова и Антуан Арно планировали 27 июня во французском аббатстве Saint-Pierre d’Hautvillers, а торжественный ужин должен был пройти в доме Ruinart.

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Это будет большой праздник для 300 гостей. Хотя могу сказать вам, что во Франции привыкли и к более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которые подумают, что наш праздник довольно скромный и интимный, — поделилась зимой с журналистами Водянова.

Однако из-за пандемии коронавируса паре пришлось отменить торжество и узаконить отношения в мэрии. Сообщается, что глава Парижа лично проконтролировала церемонию.

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