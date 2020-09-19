"Изначально хотел убить меня". Жительница Татарстана рассказала Лайфу о событиях дня, когда экс-супруг зарубил её возлюбленного

Незадолго до жестокой расправы над сожителем своей бывшей жены житель Набережных Челнов Алмаз писал ей в мессенджере и напрямую угрожал убийством. Мужчина заявил, что "открыл охоту", и выразил надежду, что в будущем дети его простят. Как рассказала Лайфу сама Айгуль, изначально бывший муж хотел убить именно её, но новый ухажёр вступился за возлюбленную, чем вывел из себя Алмаза.

— Изначально он хотел убить меня, но так получилось, что Егор начал меня защищать, отвлёк его внимание на себя. Я забежала к себе на работу, а Егор побежал в другую сторону. Алмаз догнал его, но на этом не остановился, вернулся ко мне на работу и хотел убить меня, — рассказала собеседница Лайфа.

По словам женщины, на входе убийцу встретил её начальник с травматическим пистолетом в руках. Он попытался остановить Алмаза, но тот продолжил движение. Тогда мужчина выстрелил в воздух, после чего бывший муж Айгуль испугался и убежал.

Напомним, ужасающее своей жестокостью убийство произошло в Набережных Челнах накануне днём. Мужчина с помощью топора расправился с сожителем своей бывшей жены на глазах у десятков людей, после чего позвонил в полицию и сознался в преступлении. Суд заключил его под стражу на два месяца.