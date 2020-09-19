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"Изначально хотел убить меня". Жительница Татарстана рассказала Лайфу о событиях дня, когда экс-супруг зарубил её возлюбленного

Убийцу остановил начальник потерпевшей, который начал стрелять в воздух из травмата.

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Алмаз М. Фото © Соцсети

Незадолго до жестокой расправы над сожителем своей бывшей жены житель Набережных Челнов Алмаз писал ей в мессенджере и напрямую угрожал убийством. Мужчина заявил, что "открыл охоту", и выразил надежду, что в будущем дети его простят. Как рассказала Лайфу сама Айгуль, изначально бывший муж хотел убить именно её, но новый ухажёр вступился за возлюбленную, чем вывел из себя Алмаза.

Изначально он хотел убить меня, но так получилось, что Егор начал меня защищать, отвлёк его внимание на себя. Я забежала к себе на работу, а Егор побежал в другую сторону. Алмаз догнал его, но на этом не остановился, вернулся ко мне на работу и хотел убить меня, — рассказала собеседница Лайфа.

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Мужчина пытался расправиться и с экс-супругой, но ему помешали.

По словам женщины, на входе убийцу встретил её начальник с травматическим пистолетом в руках. Он попытался остановить Алмаза, но тот продолжил движение. Тогда мужчина выстрелил в воздух, после чего бывший муж Айгуль испугался и убежал.

Напомним, ужасающее своей жестокостью убийство произошло в Набережных Челнах накануне днём. Мужчина с помощью топора расправился с сожителем своей бывшей жены на глазах у десятков людей, после чего позвонил в полицию и сознался в преступлении. Суд заключил его под стражу на два месяца.

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