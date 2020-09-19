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"Это очень больно!" Мачеха скрыла от Бони смерть отца

Папа телеведущей ушёл из жизни ещё в марте, а она узнала об этом лишь спустя полгода.

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Фото © Zuma / TASS

Модель Виктория Боня сообщила о смерти своего отца. Однако, как призналась звезда в "Инстаграме", мачеха рассказала ей об этом лишь спустя полгода, не пригласив на похороны.

Я никогда не пойму такого поступка. Жена отца скрыла, что он ушёл из жизни ещё в марте этого года, и тем самым лишила нас возможности попрощаться… Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишать родных людей возможности проводить своего родственника в последний путь. Это очень больно! — написала Боня.

Однако, несмотря на поступок мачехи и натянутые отношения с ней, модель призналась, что её успокаивает мысль о любви и заботе, которые жена подарила её отцу. По признанию телеведущей, папа был добрым и покладистым и всегда слушал супругу.

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Телеведущая действительно опубликовала видеообращение, за которое ей пообещали около 10 тысяч евро.

Ранее Лайф сообщал о смерти музыканта из Санкт-Петербурга. Сразу после смерти мужчины его жена выложила селфи с трупом.

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