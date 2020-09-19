"Это очень больно!" Мачеха скрыла от Бони смерть отца

Модель Виктория Боня сообщила о смерти своего отца. Однако, как призналась звезда в "Инстаграме", мачеха рассказала ей об этом лишь спустя полгода, не пригласив на похороны.

— Я никогда не пойму такого поступка. Жена отца скрыла, что он ушёл из жизни ещё в марте этого года, и тем самым лишила нас возможности попрощаться… Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишать родных людей возможности проводить своего родственника в последний путь. Это очень больно! — написала Боня.

Однако, несмотря на поступок мачехи и натянутые отношения с ней, модель призналась, что её успокаивает мысль о любви и заботе, которые жена подарила её отцу. По признанию телеведущей, папа был добрым и покладистым и всегда слушал супругу.