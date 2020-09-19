Российские Ту-160 поставили новый мировой рекорд по длительности полёта

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 установили новый мировой рекорд по нахождению в воздухе среди данного класса воздушных судов, совершив 25-часовой полёт на расстояние более 20 тысяч километров. Об этом рассказал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

— Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полёта на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Лётчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров, — отметил Кобылаш.

Ракетоносцы прошли над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также над Баренцевым, Карским, Восточно-Сибирским, Чукотским морями и морем Лаптевых. В ходе полёта бомбардировщики трижды заправлялись в воздухе от самолётов Ил-78. В Минобороны уточнили, что полёт проходил в строгом соответствии с правилами использования международного пространства, однако на некоторых участках маршрута Ту-160 сопровождались иностранными самолётами.

Предыдущий рекорд по длительности полёта без промежуточных посадок в этом классе самолётов также принадлежал российским Ту-160. Тогда бомбардировщики пробыли в воздухе 24 часа и 24 минуты.