В Ливане умер футболист. В него попала пуля, выпущенная на похоронах жертвы взрыва в Бейруте

Игрок ливанского футбольного клуба "Аль-Ансар" Мохамед Атви умер после того, как получил огнестрельное ранение в голову во время похорон жертвы взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает AS со ссылкой на пресс-службу клуба.

Почти весь последний месяц жизни футболист провёл в коме. Отмечается, что 21 августа Атви шёл по улице, недалеко от которой проходила церемония прощания. В память о покойном кто-то выстрелил в воздух, но одна из пуль каким-то образом попала в голову спортсмена. Его ввели в медикаментозную кому, однако спасти его не удалось — 18 сентября игрок скончался.

— Это не только потеря для его семьи, но и потеря для клуба, поскольку он всегда занимал особое место в сердцах болельщиков, которые видели в нём хорошо воспитанного лидера, который многое отдал клубу, — заявили в пресс-службе команды.

Помимо "Аль-Ансара" спортсмен также выступал за клубы "Тадамон Сур" и "Ахаа Ахли". Кроме того, Атви сыграл несколько матчей за сборную Ливана.