Возвращение "Чёрного Джека". Почему российский Ту-160 назвали самым опасным самолётом в мире

Создать аналог российскому носителю ядерного оружия за рубежом пытаются уже не первый год

Гильотина Лугара

На картинах и фотографиях американский сенатор Ричард Лугар всегда был неунывающим стариком с сияющей, ослепительной и поистине голливудской улыбкой. На деле скончавшийся в возрасте 87 лет бывший сенатор-демократ был автором двух самых серьёзных ударов по российской оборонной промышленности. Один из самых известных — уничтожение "ядерных поездов" БЖРК с баллистическими ракетами РТ-23 УТТХ "Молодец". В обмен на уничтожение российских поездов, способных стереть в пыль всю до последнего сантиметра территорию Европы, Америка значительно сократила собственные запасы оружия массового поражения.

Однако до России программа Нанна — Лугара добралась в последнюю очередь. Первоочередной задачей было уничтожение ещё пригодной к боевому применению стратегической авиации. Значительная часть авиационных полков с самолётами-носителями ядерного оружия осталась на Украине. В 1998 году в торжественной обстановке украинские военные под радостные возгласы американских коллег и на американские же деньги приступили к уничтожению уникальных боевых машин — самолётов Ту-160 и Ту-22М3.

Стоит отметить, что американские сенаторы торопились как можно скорее приступить к уничтожению уникальных машин, пока Россия не предложила Украине выгодные условия для их покупки. 16 ноября 1998 года при личном присутствии американских сенаторов украинские военные распилили первый ракетоносец Ту-160 из состава 184-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиаполка. По авиационным меркам это была абсолютно новая машина, имевшая всего 400 часов налёта. В 1999 году, через год после начала утилизации практически новых машин, российское правительство договорилось вернуть восемь самолётов Ту-160 в обмен на списание долгов за поставки газа.

Значительную роль в возврате ракетоносцев сыграл (тогда ещё) премьер-министр Правительства России Владимир Путин. Через несколько дней после подписания соглашения в 1999 году восемь самолётов-носителей ядерного оружия приземлились на авиабазе в Энгельсе и после осмотра и обслуживания вошли в состав 37-й воздушной армии стратегического назначения.

Второго такого нет

Восстановление производства Ту-160 было задачей государственной важности. Однако длительное время производственную цепочку восстановить не удавалось. Инженер-конструктор Борис Ступин, работавший над самолётом Ту-160 в начале 70-х годов, отметил, что восстановление на предыдущем технологическом уровне было фактически невозможно.

Восстановление производства Ту-160 сравнимо с полётом человека в космос, вот так я скажу. Нет сложнее задачи, нет сложнее решений, чем взять и восстановить производство такой боевой единицы. С виду это, конечно, самолёт. По сути своей та же самая ракета. Уникальные технологии — от электронно-лучевой сварки деталей центроплана до автоматизированной системы подачи запчастей в цех окончательной сборки — пришлось переосмысливать на новом технологическом уровне, поскольку задачи для машины хоть и остались прежними, но изменились обстоятельства, в которых машине предстоит работать Борис Ступин Инженер-конструктор авиационной техники

Ступин пояснил, что в США возможность возобновить производство удачного и надёжного во всех смыслах бомбардировщика В1В Lancer отсутствует.

Американцы исповедуют другую философию. На моей памяти ещё не было самолётов, производство которых возобновляли бы после каких-то деструктивных событий. В1В в этом смысле самолёт показательный — его уже давно не производят, хотя спрос на него в военно-воздушных силах есть до сих пор Борис Ступин Инженер-конструктор авиационной техники

Ступин пояснил также, что сравнивать напрямую американский и российский ракетоносцы нельзя в принципе. По словам авиационного конструктора, В1В по своим возможностям ближе к самолётам оперативно-тактической авиации, в то время как Ту-160 в самой современной версии М2 — это полноценный стратегический носитель ядерного оружия.

Единственный самолёт, который можно примерно сравнивать с Ту-160, это американский B-52. Самолёт возрастной, однако он исправно несёт службу и сейчас переоборудован в носителя крылатых ракет для европейского соединения ВВС США. Малозаметные бомбардировщики В2 тоже часто сравнивают с Ту-160, но это тем не менее совершенно другая категория, сравнивать их нельзя Борис Ступин Инженер-конструктор авиационной техники

С момента возобновления производства и воссоздания технологического цикла на казанском авиационном заводе до испытательного полёта первого модернизированного ракетоносца прошёл год. Такие темпы заставляют зарубежных аналитиков нервничать и гадать, какая судьба ждёт Ту-160 через несколько лет.

Достать до Америки

Эксперт Aviation Week & Space Technology Пётр Бутовски не случайно назвал Ту-160М2 самым опасным самолётом в мире. Причин, по которым Black Jack (так в НАТО называют Ту-160) сразу несколько.

Во-первых, восстановление производства Ту-160 на Казанском авиационном заводе позволит нарастить парк самолётов этого типа минимум вдвое за следующие пять лет. С 17 строевых самолётов стратегическая авиация может увеличить количество готовых к бою самолётов до 35.

Во-вторых, одновременно с расширением производства совершенствуются и средства поражения — крылатые ракеты Х-101/Х-102, которые, по словам источника Лайфа в ОПК, в 2022 году получат улучшенные версии. Новые двигатели, композиты и переработка аэродинамической схемы позволят увеличить дальность пуска с текущих 5 тыс. километров до 6 тыс.

В-третьих, одновременно с возобновлением производства начались работы по созданию "аэродромов подскока", размещение на которых позволит ударить по любой точке как Соединённых Штатов Америки, так и Европы, да и любой точке мира вообще. Например, размещение ракетоносцев Ту-160 в Анадыре (недалеко от Аляски) позволяет "закрыть" не только северо-восточные регионы США и всю территорию Канады, но и такие объекты, как база флота ВМС США в Сан-Диего. Размещение Ту-160 в Калининграде или недалеко от Мурманска позволяет "достать" любую базу НАТО на территории Европы.

Нечем крыть

Авиационный эксперт, бывший инженер проекта по созданию самолёта пятого поколения Boeing JSF X-32 Свен Джикобсон отмечает, что наращивание российской группировки стратегической авиации всегда считалось в США одним из самых серьёзных технологических вызовов.

Полёты в международном воздушном пространстве и боевое дежурство значительно отличаются от реальной войны. Если случится так, что экипажи Ту-160 получат приказ уничтожить цель, текущих возможностей ПВО США может не хватить. Примерно 10 лет назад через DARPA и командование военно-воздушных сил проходил отчёт, в котором модернизация Ту-160 прямо указывалась как основная, хоть и не вполне очевидная в плане реализации угроза. Как только до американских военных дошли сведения о том, что производство Ту-160 возобновлено, командование ВВС стало заметно раздражаться при любом упоминании русских самолётов Свен Джикобсон Авиационный эксперт, бывший инженер проекта по созданию самолёта пятого поколения Boeing JSF X-32

Джикобсон отметил, что ставка на малозаметные самолёты-носители ядерного оружия в США сыграла с ВВС злую шутку — перспективные бомбардировщики В21, которые должны прийти на смену "летающим крыльям" предыдущего поколения, запаздывают с появлением.

Подобные проблемы, на мой взгляд, испытывает и Россия. Отличие состоит лишь в том, что у российских военных во время переходного периода может оказаться около 40–50 носителей крылатых ракет, в то время как у США это будут машины предыдущего поколения, характеристики которых российским военным давно известны Свен Джикобсон Авиационный эксперт, бывший инженер проекта по созданию самолёта пятого поколения Boeing JSF X-32