"Металлург" за полпериода расправился с ЦСКА

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду уступил магнитогорскому "Металлургу" — 2:4.

Армейцы открыли счёт в середине стартового периода, свой первый гол за ЦСКА забил канадский нападающий Брендан Лейпсик.

Во второй двадцатиминутке команды имели по три попытки разыграть большинство, однако минимальное преимущество ЦСКА осталось неизменным. Восстановить равновесие "лисам" удалось в начале заключительного отрезка игры — удаление армейцев реализовал нападающий Андрей Нестрашил, но уже через 30 секунд форвард Павел Карнаухов вернул лидерство хозяевам площадки — 2:1

Дело шло к очередной победе красно-синих, но три точных броска в исполнении Николая Прохоркина (50'), Игоря Швырёва (51') и Тэйлора Бека (53' большинство) нанесли армейцам второе поражение в сезоне.

ЦСКА после семи сыгранных матчей с 11 набранными очками делит с петербургским СКА первое место на Западе. "Металлург", имея в копилке 12 баллов, вместе с "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" возглавил Восточную конференцию.

Регулярный чемпионат КХЛ