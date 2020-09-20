В Москве на 72-м году жизни умер телеведущий Михаил Борисов. Информацию о смерти заслуженного деятеля искусств РФ подтвердили в Театральном институте имени Б. Щукина.
— Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим, — заявили в учебном театре института.
Борисов известен как ведущий "Русского лото". Вчера он почувствовал себя плохо во время записи передачи и потерял сознание. На скорой его увезли в больницу, где врачи диагностировали пневмонию.
— Не могу и не буду говорить, — заявил сын артиста сценарист Вениамин Борисов в разговоре с kp.ru.
Ранее на 36-м году жизни умер актёр из "Битвы за Севастополь" Сергей Куницкий.
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